Бои за Бахмут: в WSJ рассказали о неудачах россиян на фронте

Россия бросила десятки тысяч военных в операцию по захвату Бахмута.

Оккупационные войска не оставляют попыток атаковать Бахмут. Несмотря на это, захватчикам не удается добиться желаемого.

Об этом говорится в материале WSJ.

Как отмечает издание, Украина и Россия сегодня находятся под большим давлением, поскольку запасы артиллерийских снарядов сокращаются, а потери на поле боя означают, что подразделения на передовой нуждаются в пополнении подкреплениями.

В то же время, британская разведка в пятницу сообщила, что Украине удалось уничтожить российские контрбатарейные радары, которые использовались для выявления расположения украинских артиллерийских орудий и нанесения ударов по ним.

"Украина пытается продвигать военную службу, убеждая мужчин записаться на службу, поскольку в стране продолжается всеобщая мобилизация, в то время как Россия потеряла многих из 300 000 мужчин, призванных в ряды своих военных после призыва в сентябре", — говорится в сообщении.

В материале также говорится, что страна-агрессорка бросила десятки тысяч военных в операцию по захвату Бахмута.

"Осужденные, завербованные военизированной группой "Вагнер" для борьбы вместе с регулярными российскими силами. Украина защищала свое решение остаться в городе на фоне больших потерь, несмотря на призывы некоторых западных официальных лиц покинуть его, поскольку, по ее словам, она смогла серьезно ослабить там российские силы", – указано в материале.

В частности, Ян Стаббс, старший военный советник делегации Соединенного Королевства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, говорит, что около 30 000 российских бойцов были убиты или ранены с начала боев за Бахмут.

"Потрясающие потери, которые понесла Россия вокруг Бахмута, видимо, оказали значительное влияние", — сказал Стаббс в заявлении для ОБСЕ в среду.

По его словам, нападение России на Бахмут, похоже, остановилось.

Накануне в Минобороны сообщили, что в Бахмуте продолжаются очень напряженные бои. Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

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