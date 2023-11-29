Бои за Бахмут: военный эксперт рассказал о коварном плане окупантов

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что сейчас основная задача российских оккупантов под Бахмутом — сковать украинских военных, чтобы их не перебросили на Авдеевское направление.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Ловушка в промзоне. Что происходит в Авдеевке и далеко ли до переломного момента на Юге".

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Однако, по его словам, россиянам не удастся осуществить этот коварный план, а также добиться "оперативных успехов".

"Уже несколько месяцев боевые действия там идут примерно так: мы атакуем и продвигаемся, потом враг начинает контратаковать, потом по новой", – отметил эксперт.

Добавим, по данным Генштаба, за минувшие сутки на Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области, но украинские защитники отбили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

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