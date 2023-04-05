Бои за Бахмут: военный рассказал, какую часть города контролируют ВСУ

В Бахмуте Донецкой области Вооруженные силы Украины продолжают удерживать западную часть города, враг вынужден бросать в бой элитные части десантников. Оккупанты несут большие потери, но ситуация остается очень сложной.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк с позывным "Мамай".

"Трудная борьба за Бахмут, которая идет уже восьмой месяц. Противнику не удалось взять в окружение украинскую группировку в Бахмуте, как он мечтал, перерезав дорогу на Часов Яр через Хромовое и дорогу на Константиновку в районе Ивановского. Поскольку противник потерпел неудачу в своих операциях, он в лобовую прет на город, имеет частичные успехи в восточной и центральной части города. Но когда-то наиболее заселенная и застроенная западная часть города остается под контролем Вооруженных сил Украины", — сообщил военный.

По его словам, ситуация на фронте очень тяжелая, потому что враг безлимитно использует артиллерию и авиацию:

"Сначала сносит здания, потом забрасывает живой силой. Довольно часто бросает в атаку своих солдат еще во время артиллерийского обстрела, то есть уничтожает своих. Враг понимает, что захлебывается его зимнее наступление, ни к чему не приведшее, кроме уничтожения российской ударной группировки".

Как отметил Сиротюк, президенту РФ Владимиру Путину сегодня нужны хоть какие-то успехи на фронте.

"Никаких успехов войны больше, чем за год полномасштабного вторжения, нет. Россиянам нужно проводить очередную волну мобилизации, как бы они ее не назвали. Желания ехать в Украину нет ни у наемников, ни у регулярных солдат. Все понимают, что это билет в один конец. Настроение мы по перехватам видим, по разговорам с пленными — они понимают, что их просто бросают на убой. Все понимают, что лобовые атаки, которые за год позволяют продвинуться на километр — это не то, о чем говорил Путин. Последний приказ Путина был — до конца марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Пока они выходят на границу уничтоженных общественных туалетов в районе Бахмута", — подчеркнул он.

Боец ВСУ рассказал, что Россия прибегает к "тактике пирровых побед":

Мы когда-то говорили, что их армия никогда не заканчивается. Мы видим, что "вагнера" заканчиваются. Сейчас они элитных десантников начали использовать в "мясорубке". Те войска, которые они держали после отступления из Херсонской области как резерв, потому что мечтали зимой наступать широким фронтом - сегодня и их уничтожают в районе Бахмута".

Однако, по словам Сиротюка, ситуация остается очень сложной: "Бои очень горячие. Россия использует преимущество, что вообще не жалеет жизни своих солдат".

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 апреля объявил, что "юридически Бахмут взят", и обнародовал видео с вывешиванием флагов России и "Вагнера" на здании городской администрации.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал заявление Пригожина фейком.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что "вагнеровцы" устанавливают флаги на зданиях, которых давно уже не существует, в частности, речь идет о здании городской администрации. В то же время он признал, что Бахмут остается направлением главного удара врага.

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