Бои за Бахмут: военный рассказал о ситуации на фронте

Российские захватчики не прекращают атак в Бахмуте ни днем, ни ночью.

О ситуации в городе-крепости рассказал в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» командир мобильной группы 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Курт».

Он рассказывает, что у врага не выходит прорвать линию обороны.

"Они активно начали задействовать артиллерию и авиацию по всем направлениям вокруг Бахмута, а также в самом городе. Россияне используют сейчас тактику уничтожения каждого дома, каждой улицы в самом городе, а вокруг города просто ровняют все с землей, потому что пытаясь штурмовать, они не могут продвинуться. Наши войска держат все под контролем", — говорит он.

Несмотря на это, в городе продолжаются тяжелые бои. Вместо этого ВСУ истощают силы врага.

"Они используют тактику авиации, налет, сброс бомб, а артиллерия ровняет дом за домом. Сейчас идут спецназовцы, ГРУ РФ, ВДВ, а также "вагнеровцы", которые на контракте. Это те подразделения, которые именно на нашем направлении пытаются штурмовать город. ППК «Вагнер» все время подбрасывают резервы, поскольку у них очень большие потери по сравнению с нашей армией. Потому что они бросают свежее «мясо» вперед, которое не приносит такого результата, какого бы им хотелось», – отмечает военный.

Он говорит, что российские силы поменяли тактику на этом направлении.

"Они изменили немного тактику в плане того, что используют меньшее количество людей, чтобы не попадать под наш огонь. Но нашим защитникам все равно все время удается их останавливать и уничтожать. Секрет успеха наших защитников заключается в комплексе от предоставления приказов правильно выбранной позиции со стороны командования, занятых правильных рубежей нашими бойцами, сплоченности войск, также нам очень помогает оружие, которое нам предоставляют.Мы очень за это благодарны, потому что артиллерийский огонь, в частности, оказывает такое останавливающее хорошее действие против орков», — резюмировал он.

Напомним, что россияне бросили в Бахмут силы регулярной армии к "вагнеровцам". Однако на ход ситуации на поле боя это не влияет.

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