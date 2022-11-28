Бои за Бахмут: ВСУ показали, как тела оккупантов гниют в окопах (видео)

Подразделения 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российских оккупантов и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ.

На кадрах видно, что в окопах лежат четыре тела российских оккупантов, погибших во время успешной атаки украинских егерей. Защитники уничтожили захватчиков и захватили их позиции.

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Ранее в МВД рассказали, что оккупанты застилают телами землю и двигаются дальше, отчаянно пытаясь прорваться к Авдеевке и Бахмуту.

Фото украинских позиций под Бахмутом сравнили с условиями боев Первой мировой. Из-за погодных условий украинским воинам там очень сложно.

Боец 93-й бригады рассказал, что у Бахмута ситуация становится похожей на хроники из Второй мировой.

Военный капеллан Марк Купчененко сообщил, что в Бахмуте разворачиваются адские бои, ежедневно проходят вражеские штурмы.

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