Бои за Бахмут: ВСУ показали, как тела оккупантов гниют в окопах (видео)

В Сети появилось жуткое видео с телами российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.
Подразделения 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российских оккупантов и заняли одну из боевых позиций в районе Бахмута.
Об этом сообщает пресс-служба ДШВ.
На кадрах видно, что в окопах лежат четыре тела российских оккупантов, погибших во время успешной атаки украинских егерей. Защитники уничтожили захватчиков и захватили их позиции.
Внимание! Видео содержит содержимое чувствительного характера
Ранее в МВД рассказали, что оккупанты застилают телами землю и двигаются дальше, отчаянно пытаясь прорваться к Авдеевке и Бахмуту.
Фото украинских позиций под Бахмутом сравнили с условиями боев Первой мировой. Из-за погодных условий украинским воинам там очень сложно.
Боец 93-й бригады рассказал, что у Бахмута ситуация становится похожей на хроники из Второй мировой.
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