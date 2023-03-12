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Бои за Бахмут: ВСУ уничтожили такое количество окупантов, которых хватило бы для наступления на Киев – эксперт

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Бои за Бахмут: ВСУ уничтожили такое количество окупантов, которых хватило бы для наступления на Киев – эксперт

Фото: Associated Press

По словам эксперта, ВСУ уничтожили под Бахмутом до 50 тысяч российских военных.

Украинские защитники уничтожили под Бахмутом такое количество оккупационных войск, что этого хватило бы противнику для наступательной операции стратегического уровня. К примеру, повторного нападение на Киев.

Об этом заявил эксперт издания Defense Express Иван Киричевский, передает "Эспрессо".

"50 тыс. человек убиты или ранены и до 200 танков. Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили – то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно большим и быстрым, чем сейчас представляется", – сказал эксперт.

Киричевский называет уход ВСУ за реку Бахмутку планомерным.

"Создавать завышенные ожидания, что мы фронт стабилизировали на несколько месяцев и россияне там не пройдут — давайте не спешить. С другой стороны, есть все основания полагать, что россияне застревают там надолго и их продолжат перемалывать. Происходящее сейчас действительно влияет на успех будущего контрнаступления. Есть определенная логика, чтобы войска были в победном настроении перед командой "Вперед", стоит не допустить тяжелого чувствительного события. Пока будет возможность — Бахмут будет держаться организованно", — подытожил аналитик.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ потеряла под Бахмутом более 1100 оккупантов менее чем за неделю.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснял, что Бахмут нужно удержать, чтобы выиграть время для весеннего контрнаступления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Бахмуте бои продолжаются уже в самом городе.

По информации издания Рolitico, чиновники администрации Байдена начали волноваться, что Украина тратит слишком много живой силы и боеприпасов в Бахмуте, и это может подорвать способность осуществить большое контрнаступление весной.

В Офисе президента заверили, что Украина все еще имеет ресурсы держать Бахмут.

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Дата публикации
Просмотры
213
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