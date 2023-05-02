Бои за Бахмут: ВСУ выбивают оккупантов из каждой многоэтажки

Генштаб уверяет, что наши воины там держат мобильную оборону, ведущие позиционные бои. За последние сутки нашим защитникам удалось отразить 4 десятка вражеских атак.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

В Бахмуте бои идут за каждую многоэтажку, а иногда и за каждый подъезд. Командующий Сухопутными войсками генерал Сырский, посетивший город, говорит — действия украинских военных ломают все прогнозы врага по Бахмуту и уничтожают наиболее боеспособные подразделения россиян. По оценкам американской разведки, за последние пять месяцев оккупанты потеряли в Бахмуте около ста тысяч человек.

Тем временем в оккупированном Крыму армия РФ использует все аэродромы для применения авиации и прикрытия собственного флота. Оттуда россияне наносят удары управляемыми авиационными бомбами и ракетами по украинским городам.

Напомним, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцура.

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