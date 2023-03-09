Бои за Бахмут: за сутки на направлении было более 120 обстрелов и 41 боевое столкновение

Бахмут в Донецкой области остается основным направлением удара агрессора России. Вместе с тем в боях у города оккупанты терпят большие потери.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки в районе Бахмута погибли 127 российских солдат, а 135 окупантов ранены. В этом направлении было 128 обстрелов и 41 боевое столкновение.

"Тактика – малые пехотные группы "Вагнера". Они мало используют бронетехнику. В последнее время усилились атаки ВДВ и механизированных частей", — сказал Черевый.

Если в начале полномасштабного вторжения противник использовал модернизированную технику – такую как БТР-82, танки Т-72, Т-80 и Т-90, то теперь под Бахмутом есть БМП-1 и танки Т-62, которые давно были сняты с вооружения и не имеют активной защиты.

Ситуация в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский говорит, что русские войска бросают в бои под Бахмутом больше всего боеспособные подразделения. В частности, штурмовые отряды наемников ППК "Вагнера". Актуальность обороны города с каждым днем только растет, отметил генерал.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если захватят Бахмут. Да, враг пойдет дальше – в Славянск и Краматорск.

оккупанты усилили давление на Бахмут. Россияне подвезли подкрепление и атакуют северные окраины города. Они обстреливают артиллерией сам город, а на подступах прорываются диверсионными группами,

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