Бои за Богдановку: Минобороны отреагировало на информацию об оккупации села

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои за село Богдановка в Часовоярской городской громаде Донецкой области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Богдановка сейчас под контролем Сил обороны", — подчеркнули в сообщении ведомства.

Отмечается, что ночью штурмовые группы оккупационной армии пробились на северный населенный пункт. В настоящее время идет бой. Захватчики не прекращают штурмов.

Вместе с тем у Минобороны просят ориентируйтесь только на официальные сообщения Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Богдановке

Аналитики проекта DeepState 13 апреля сообщили, что армия агрессорки Российской Федерации оккупировала Богдановку в Донецкой области. Также отмечается, что враг продвинулся возле Временного Яра, Новокалинового и Тоненького.

Впоследствии в ВСУ ответили, действительно ли армия РФ оккупировала Богдановку. По словам командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Юрия Федоренко, на сегодняшний день около 70% Богдановки находится под оккупацией, тогда как 30% — контролируется Силами обороны.

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