Бои за Большую Новоселку: что происходит в населенном пункте

В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, продолжаются бои. Впрочем, оккупационные войска атакуют без особых успехов.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются небезуспешно. Вдобавок, мы о них регулярно сообщаем - как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться на других направлениях", - рассказал Трегубов.

По его словам, в селе Котлино на Покровском направлении продолжаются боестолкновения.

Как сообщалось, ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, они совершили механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Читайте также:

Покровск ежедневно меняется! В городе настоящее сафари на людей и дроны! Эксклюзив ТСН