Бои за Большую Новоселку: что происходит в населенном пункте

Враг атакует безуспешно.
В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, продолжаются бои. Впрочем, оккупационные войска атакуют без особых успехов.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
"В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются небезуспешно. Вдобавок, мы о них регулярно сообщаем - как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться на других направлениях", - рассказал Трегубов.
По его словам, в селе Котлино на Покровском направлении продолжаются боестолкновения.
Как сообщалось, ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, они совершили механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.
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