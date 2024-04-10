Бои за Часов Яр: глава ГВА рассказал об уничтоженных микрорайонах города и тактике врага

Оккупационные войска России по состоянию на сегодняшний день не зашли в Часов Яр на Донетчине, город контролируют ВСУ. Однако враг продолжает уничтожать город, ежедневно нанося мощные удары.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал глава ГВА Часового Яра Сергей Чаус.

"К настоящему моменту на территорию города они зайти не смогли. Было много попыток, но ребята справляются", — отметил он.

Чаус отметил, что село Богдановка захвачено не полностью – там происходят боевые действия. Богдановки и Григоровка на момент начала боевых действий уже были пустыми.

"Трудно сказать, где сложнее всего. Ты этого не поймешь, потому что летит постоянно и там, и там. Нет разницы, это городская часть громады, или сельская. Что касается Калиновки, то там есть еще люди", — говорит глава ГВА.

Сергей Чаус говорит, что у оккупантов одна тактика – стирание городов с лица земли. Так, как это было с Бахмутом, с Авдеевкой.

"То же самое сейчас происходит у нас. А в некоторых микрорайонах Часового Яра уже произошло – они уже стерты. Враг своей тактики не менял – он просто все уничтожает. Он убивает украинцев, убивает украинские города", — отметил он.

Глава ГВА также рассказал о количестве разрушенного жилья и других построек во Часовом Яру.

"Подсчет происходит. Но вопрос в том, что есть микрорайоны в городе, которые я сейчас уже не могу посетить из-за ситуации безопасности. Ведется реестр, мы сотрудничаем с "Дией", где люди оставляют свои заявки на разрушенное или поврежденное имущество. Мы видим эти реестры, работаем с ними. Основная "заморочка" сейчас — это оформление актов о разрушенном или поврежденном имуществе. К сожалению, мы этого делать не можем в связи с тем, что оно находится фактически на нуле. В громадах повреждено 100% домов — это как частные, так и многоэтажки. Если брать многоэтажки, то около 80% из них получили критические повреждения, они не подлежат ремонту", – резюмировал Сергей Чаус.

Напомним, по данным аналитиков, оккупанты применяют новую тактику в районе Часового Яра.

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