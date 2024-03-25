Бои за Часов Яр: как изменится ситуация в случае захвата россиянами города

Окружение или оккупация в ближайшие месяцы вряд ли угрожают этому населенному пункту, говорят аналитики.

Если российские войска смогут захватить Часов Яр в Донецкой области, то это даст им хоть и ограниченные, но существенные оперативные преимущества на этом участке фронта.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики указывают, что захват Часового Яра и прилегающих территорий еще больше закрепил бы юго-западный фланг оккупантов на участке Бахмут-Соледар.

В таком случае, по данным аналитиков, украинским военным придется отойти, а также разворачивать артиллерию поближе к передовой, чтобы перекрыть логистику россиян на дороге Соледар-Бахмут-Горловка.

Часов Яр также откроет российским войскам пути продвижения в Константиновку – городскую агломерацию в Донецкой области, которую Россия уже давно рассматривает как одну из главных оперативных целей в Украине.

Наступление через Часов Яр обеспечивает более непосредственный путь в этот город, чем возможные пути наступления с юга вдоль трассы Н-20 со стороны Авдеевки или с юго-запада из Торецкого района.

Весной 2022 года российские войска попытались и не смогли осуществить широкое оперативное окружение украинских сил в Донецкой области, которое имело целью захватить украинский опорный пункт Славянск.

"Российское командование может намерено повторить попытку широкомасштабного маневра 2025 года или позже, и продвижение к западу от Часового Яра создаст дополнительные условия для этой возможной более масштабной наступательной операции", — считают эксперты.

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