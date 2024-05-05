Бои за Часов Яр: оккупанты пытаются усиливать штурмовые действия — какая там ситуация

Войска РФ пытаются усиливать штурмовые действия и наступление в Донецкой области.

Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении и рассказал, что оккупационная армия России пытается усиливать штурмовые действия в Часовом Яру.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Они бросают буквально все. На разных направлениях они пытаются использовать все ресурсы", – отметил он.

Калашников подчеркнул, что ВСУ держатся и останавливают врага, уничтожая механизированную составляющую, артиллерию и личный состав.

"Россияне продолжают бросать людей на штурм и атаки, не щадя их. Сегодня они еще прекратили жалеть технику", — добавил Олег Калашников.

Напомним, Россия сосредоточила в районе Часового Яра большое количество оккупантов – в ВСУ поразили цифрой.

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