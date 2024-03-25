Бои за Часов Яр: оккупанты сильно давят и не жалеют ни техники, ни личного состава

Оккупационные войска России продолжают ударно-штурмовые действия на Бахмутском направлении. Враг сосредоточил основные усилия на Часовом Яру – захватчики давят всеми силами и имеющимися средствами.

Об этом "24 каналу" рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Часов Яр. Там противник делает все возможное и невозможное, не жалея ни техники, ни личного состава, ни боеприпасов, но значительных тактических успехов не имеет. Силам обороны в жестких боях удается отражать атаки врага, ведется системная слаженная работа держащих отрезок бригад о контрбатарейной борьбе", – рассказал он.

По его словам, враг не имеет существенных тактических успехов в поле боя. Россияне штурмуют в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки. Клещиевка и Андреевка продолжают удерживать Сила обороны. В Ивановском захватчики также не имеют дальнейших продвижений. Они находятся в окрестностях населенного пункта.

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Как пояснил Юрий Федоренко, на Бахмутском направлении действуют разные оккупационные войска. Есть военнослужащие с низким уровнем обеспечения и подготовки. Это преимущественно мобилизованные, а также частные военные компании типа Шторм-Z.

"Именно таких военнослужащих противник использует прежде всего для того, чтобы выявлять огневые позиции и проходить по минным заграждениям Сил обороны. Это расходный материал, который противник не жалеет и должным образом не оснащает, не вооружает", — сказал он.

В то же время враг штурмует также войсками с высоким уровнем подготовки. Это кадровые военные, контрактники. В частности, это десантно-штурмовые войска, которые снабжены средствами индивидуальной защиты, формой, оружием. К примеру, у них есть тепловизоры и многое другое. Их тактика ведения боевых действий тоже отличается.

"В первом эшелоне идут сначала низкоподготовленные – расходный материал, затем пытаются дожимать именно высокоподготовленным личным составом. Несмотря на подготовку оккупанта, Силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы бить врага дистанционно, не давать ему возможность приблизиться к нашим передовым позициям", – добавил Федоренко.

Напомним, в ISW проанализировали, как изменится ситуация на фронте в случае захвата россиянами Часового Яра.

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