Бои за Часов Яр в Донецкой области: на подступах к городу продолжаются бои - НГУ

Для проведения штурмовых действий в большинстве своем противник использует группы пехоты.

На подступах к Часовому Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Также читайте Войска НАТО в Украине: какие страны и при каких условиях готовы отправить своих солдат

По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.

"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев использует группы пехоты", — отметил он.

Также украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы Харьковской области.

Как рассказали в Главном управлении разведки, в районе Липцев Россия привлекла для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.

Напомним, что россияне стягивают к границе с Украиной новые резервы для наступления на Харьковщине.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.