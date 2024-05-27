Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бои за Часов Яр в Донецкой области: на подступах к городу продолжаются бои - НГУ

Бои за Часов Яр в Донецкой области: на подступах к городу продолжаются бои - НГУ

Война в Украине / Фото: Associated Press

Для проведения штурмовых действий в большинстве своем противник использует группы пехоты.

На подступах к Часовому Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.

"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев использует группы пехоты", — отметил он.

Также украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы Харьковской области.

Как рассказали в Главном управлении разведки, в районе Липцев Россия привлекла для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.

Напомним, что россияне стягивают к границе с Украиной новые резервы для наступления на Харьковщине.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация