Бои за Часов Яр в Донецкой области: на подступах к городу продолжаются бои - НГУ

Для проведения штурмовых действий в большинстве своем противник использует группы пехоты.
На подступах к Часовому Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.
Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.
"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев использует группы пехоты", — отметил он.
Также украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы Харьковской области.
Как рассказали в Главном управлении разведки, в районе Липцев Россия привлекла для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.
Напомним, что россияне стягивают к границе с Украиной новые резервы для наступления на Харьковщине.
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