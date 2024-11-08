Бои за Часов Яр: в ВСУ рассказали, как враг пытается по-тихому зайти

Если раньше оккупанты штурмовали в лоб, то сейчас пытаются неожиданно застать украинских бойцов.

Российская армия пытается штурмовать позиции украинских войск в Часов Яру Донецкой области, но ей не удается закрепиться.

Об этом представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин сообщил в эфире телемарафона.

Для штурмов украинских позиций в Часов Яру российские войска используют малые пехотные группы.

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"Сейчас они пытаются проскочить по-тихому в моменты, когда они замаскированы, зайти на позиции наших защитников, и оттуда попытаться делать свои операции. Если раньше они штурмовали в лоб, сейчас они пытаются зайти по-тихому и неожиданно застать наших бойцов", — рассказал Полухин.

Он также сообщил о наличии информации о попытках оккупантов накопить силы в районе Часов Яра.

"Сказать, какие эти силы и насколько они будут сильнее штурмовать, и будет ли у них такая возможность, к сожалению, сейчас не могу", – добавил представитель 24-й ОМБр.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продвинулась на трех участках фронта – возле Покровска, Курахово и Северска.

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