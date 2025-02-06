Бои за Часов Яр: военный рассказал, какую хитрую тактику используют россияне

Район канала в городе в последнее время стал неактуален.

Враг накапливает силы в северной части города Часов Яр и пытается штурмовать южную.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец.

По его словам, в настоящее время в Часов Яру канал Северский Донец — Донбасс, вокруг которого некоторое время продолжались жесткие бои, потерял свое значение. Враг тогда пытался атаковать, используя бетонные трубы канала. Теперь противник сосредотачивает войска в районе Северный.

"Сейчас можем говорить, что перемещение по трубам канала уже не актуально. Противник сделал три прохода в канале Северский Донецк с целью рассредоточить наше внимание. Мы должны привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов с помощью дронов, а также дистанционного минирования", — сказал он.

Кроме того, как отметил Запорожец, в течение прошлого месяца россияне активно бросали в бой бронированную технику. Сейчас россияне заметно снизили количество обстрелов и атак.

Напомним, недавно сообщалось, что оккупационные войска ужесточили штурмы Часов Яра и начали атаковать город с Торецкого направления. Также известно, что ВСУ ужесточили оборону города еще одной бригадой.

Оккупанты не могут взять город, поэтому уничтожают его тяжелыми огнеметными системами "Сонцепек".

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