Бои за Часов Яр: враг бросил на город сразу и десантные, и механизированные части

Российские войска пытаются получить контроль над населенным пунктом, их штурмы усилились, они штурмуют несколько раз в сутки.

В последние дни в Донецкой области усилились штурмовые действия в районе города Часов Яр.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 24 механизированной бригады имени Короля Данила Андрей Полухин в эфире "Суспільне. Новини" 30 ноября.

По словам спикера, штурмовые действия совершаются по несколько раз в сутки. Противник пытается проскочить через позиции нашей пехоты в тыл и навязать бой там. Королевская бригада вместе со смежными подразделениями противостоит как минимум двум воинским частям.

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"Одна десантная часть и одна механизированная. Точной цифры я вам назвать не могу. Но могу точно сказать, что их количество уменьшается каждый день", – рассказал Андрей Полухин.

Недавно противник применил на этом направлении семь БМД, которые должны были довезти и взорвать максимальное количество пехоты у позиций Сил обороны.

"Они были остановлены минными заграждениями. А затем были дожжены нашими и смежными дронщиками", – добавил Андрей Полухин.

Представитель пресс-службы 24 бригады также рассказал, что логистика к Часовому Яру сейчас усложнена, но, несмотря на это, все необходимое военнослужащим доставляется, и им есть чем воевать.

Ранее мы писали, что ситуация в Часовом Яру сложная, но там до сих пор остаются люди.

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр

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