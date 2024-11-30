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Бои за Часов Яр: враг бросил на город сразу и десантные, и механизированные части

Бои за Часов Яр: враг бросил на город сразу и десантные, и механизированные части

Часов Яр / Фото: Национальная гвардия Украины

Российские войска пытаются получить контроль над населенным пунктом, их штурмы усилились, они штурмуют несколько раз в сутки.

В последние дни в Донецкой области усилились штурмовые действия в районе города Часов Яр.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 24 механизированной бригады имени Короля Данила Андрей Полухин в эфире "Суспільне. Новини" 30 ноября.

По словам спикера, штурмовые действия совершаются по несколько раз в сутки. Противник пытается проскочить через позиции нашей пехоты в тыл и навязать бой там. Королевская бригада вместе со смежными подразделениями противостоит как минимум двум воинским частям.

"Одна десантная часть и одна механизированная. Точной цифры я вам назвать не могу. Но могу точно сказать, что их количество уменьшается каждый день", – рассказал Андрей Полухин.

Недавно противник применил на этом направлении семь БМД, которые должны были довезти и взорвать максимальное количество пехоты у позиций Сил обороны.

"Они были остановлены минными заграждениями. А затем были дожжены нашими и смежными дронщиками", – добавил Андрей Полухин.

Представитель пресс-службы 24 бригады также рассказал, что логистика к Часовому Яру сейчас усложнена, но, несмотря на это, все необходимое военнослужащим доставляется, и им есть чем воевать.

Ранее мы писали, что ситуация в Часовом Яру сложная, но там до сих пор остаются люди.

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр

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