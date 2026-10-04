Бои за Двухлетнюю могут усилиться: обозреватель назвал главный риск для Купянска

Украинские военные / © facebook.com/Сухопутные войска Украины

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На Дворичанском направлении, севернее Купянска , продолжаются бои непосредственно в Двухлетней. Одновременно российские войска давят в районе Фиголовки.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

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По его словам, россияне пытаются подтягивать резервы, поскольку понимают важность Двухлетней. В то же время для них серьезным препятствием остается река Оскол.

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"Это правый берег Оскола, и уж им здесь очень мешает река. Поэтому далеко не все резервы доходят даже до берега", — отметил обозреватель.

Мирошников подчеркнул, что пока трудно прогнозировать, удастся ли украинским силам полностью зачистить и контролировать Двухлетнюю, учитывая неблагоприятное соотношение сил.

В то же время, по его оценке, инфильтрация российских войск в направлении Голубовки и Купянска осложнена.

Обозреватель также обратил внимание на сезонный фактор. С началом опадания листвы лесные массивы на левом берегу Оскола вблизи Голубовки могут стать значительно менее удобными для скрытого передвижения российских сил.

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Именно поэтому, считает Мирошников, в ближайшее время следует ожидать не только изнурительных боев за Двухлетнюю, но и усиление российского давления на других участках.

По его словам, общая цель противника – вытеснить украинские силы подальше от лесных массивов.

"Сейчас самое "золотое" время для того, чтобы можно было обезопасить правый берег Купянска перед зимой", - подытожил Мирошников.

Он добавил, что в течение ближайшего месяца ситуация на этом участке может как остаться примерно на нынешнем уровне, так и измениться в любую сторону.

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Напомним, что ранее россияне использовали гражданских как "живой щит" под Купянском : среди них были дети (видео)

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