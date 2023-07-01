Бои за Херсонщину: аналитики рассказали, что происходит у Антоновского моста

Российские войска не смогли вытеснить защитников численностью до 70 человек с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста.

Об этом говорится в отчете ISW.

Как отметили аналитики, россиянам не удается пойти на прорыв, даже имея численное преимущество. По их мнению, россияне предпринимают неудачные попытки наступления из-за плохого командования.

"Российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин", — отметили эксперты.

Они же указали, что украинцев на позициях у моста меньше сотни.

Известно, что россияне нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер" по восточному пролету Антоновского моста 30 июня.

Напомним:

29 июля 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли удар в районе Антоновского моста, который через Днепр соединяет Херсон с левобережьем, которое контролируют россияне.

Сам мост действительно имеет важное стратегическое значение для российской армии, ведь он — один из нескольких, через которые можно снабжать оружием и боеприпасами группировки российских войск.

Российская армия смогла захватить Антоновский мост на второй день войны – 25 февраля. Херсонская областная администрация сообщила, что "несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон".

Почему украинская армия не подорвала Антоновский мост в первые дни вторжения – одна из главных загадок того этапа войны (рядом с неподрывом переправы в Чонгаре).

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