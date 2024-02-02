Бои за Херсонщину: стало известно, сколько оккупантов стянули на левый берег

Количество вражеской группировки на левом берегу Днепра оценивается более чем в 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемаратона "Єдині новини".

"Враждебная группировка, пытающаяся отбросить Силы обороны с левого берега, постоянно меняется в количественном и качественном составе. Потому что, подвергаясь неудачным штурмовым действиям, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. И подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасывать на разные направления. Общая группировка врага на левом берегу оценивается более чем в 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники", – сказала Гуменюк.

По ее словам, не все оккупанты и техника расположены непосредственно вдоль линии фронта. Они находятся в более глубоких тылах, откуда они подтягиваются как дополнительный ресурс.

"Группировка россиян, пытающаяся отбросить Силы обороны с левого берега, постоянно меняется и в количественном, и в качественном составе. Страдая от штурмовых действий, они теряют практически в каждой штурмовой группе до 70% личного состава", — добавила она.

Ранее стало известно, что российские войска активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.