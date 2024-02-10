Бои за Херсонщину: ВСУ достигли подтвержденных успехов в Крынках (карта)

ВСУ продолжают расширять плацдармы на левом берегу Херсонской области. Украинские войска недавно достигли определенных успехов в Крынках.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как сообщается, 9 февраля на восточном берегу Херсонской области продолжались позиционные бои.

Руководитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что российские войска снизили интенсивность обстрелов украинских позиций на восточном берегу Херсонской области и все чаще совершают штурмы без бронетехники из-за значительных потерь бронетехники.

Что известно о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Наталья Гуменюк заявляла, что украинские войска в Херсонской области отбрасывают российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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