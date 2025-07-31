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Бои за Каменское: что на самом деле происходит на Запорожском направлении
В окрестностях Каменского идут ожесточенные бои, но позиции ВСУ не прорваны.
Информация о якобы захвате Каменского в Васильевском районе Запорожской области не соответствует действительности.
Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга.
В окрестностях населенного пункта продолжаются интенсивные боевые столкновения, однако украинские защитники держат позиции и наносят врагу значительные потери.
По официальным данным, на северной и северо-восточной частях Каменского остаются наши подразделения. Именно там сейчас идут активные бои. ВСУ героически сдерживают попытки прорыва российских сил, не позволяя врагу закрепиться в населённом пункте.
Командование отмечает: ситуация в этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. Распространение непроверенной информации о якобы потере Каменского лишь подыгрывает враждебной пропаганде, пытающейся подорвать мораль украинского общества.
В Генштабе призывают граждан доверять исключительно официальным источникам. ВСУ продолжают оборону по всей линии фронта, в том числе и на запорожском направлении, демонстрируя устойчивость и профессионализм.
Напомним, до этого аналитики Deep State заявили о том, что 31 июля враг полностью оккупировал Верхнекаменское в Донецкой области и Каменское в Запорожье.