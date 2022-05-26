"Бои" за картофельные шкурки и талый снег на праздник: эвакуированные из "Азовстали" вспомнили, как питались и выживали

"Бои" за картофельные шкурки и талый снег на праздник: эвакуированные из "Азовстали" вспомнили, как питались и выживали

Мирные люди, которых удалось эвакуировать из "Азовстали" в Мариуполе, расположились на карпатских долинах.

Люди после авиаударов и атак с кораблей полностью переоценили свою жизнь и хотя до сих пор пугаются воздушных тревог, радуются каждой минуте и ценят каждую порцию пищи, говорится в ТСН.

Сейчас уцелели готовят снова на костре, но уже в удовольствие на горной долине. Среди них героиня многих сюжетов – «тетя суп», сумевшая кормить людей на «Азовстали» почти из ничего.

Сейчас они снова собрались вместе, чтобы варить суп, который была фирменным в их бункере. Наталья именно из-за этого блюда получила свое прозвище. На самом деле она – машинистка котлов высокого давления завода «Азовсталь». «Я никогда никого не допускала к кастрюлям, это мой недостаток, я все сама», – вспоминает она.

Сначала варили на открытом огне, но потом пришлось оборудовать кухню в подвале. «У нас были ведра, а потом какие-то кастрюли находили», – добавляет она.

У них было мало воды, соли и всего того, что обычно кладут в суп. Сегодня продуктов с запасом, но Наташа научилась экономить и все рассчитывает, говорит что ценность еды изменилась. Сначала попав в гостиницу страдала оттого, что порции слишком большие — не могла доесть. «Накормить этой порцией можно 5-6 человек, и я плакала», — говорит Наталья.

Муж Натальи Владимир – тоже работник «Азовстали» – рассказывает, жена не так переживала за себя в бункере, что голодная, как за оставленную дома кошку. Володя сегодня тоже помогает с костром. «Первая неделя вообще на костер смотреть не мог, два месяца костер, костер, немного нужно пережить. Это уже костер счастья, а там был огонь выживания», – говорит Владимир.

Наталья экономит и воду – в Мариуполе ее топили из снега, повсюду искали, хотя бы техническую. «На 8 марта у нас выпал снег, и нам ребята позволили помыть голову, это был праздник», – улыбается Наталья.

Картошку тоже чистит сама и вспоминает, лишь изредка могли положить в кастрюлю такую роскошь как картофель. «За шкурки «дрались», я по очереди выдавала шкурки собакам, они там что-то варили и так выживали эти собаки, потому что корм закончился, собаки выходили, это были одни кости», — добавляет Наталья.

На «Азовстали» в лучшие дни на 30 литров воды клали два банка рыбных консерв, сегодня это две крупные банки тушенки.

У эвакуированных из «Азовстали» изменились страхи – раньше мужчины со страхом упоминали процесс фильтрации. Светлана под авиадурами боялась смерти, а теперь не хочется погибнуть здесь, на полонине. «Заглянешь в телефон, а там воздушная тревога и начинаешь приседать. Тихо, конечно, вот недавно вышли прогуляться, только вышли в лес – паника, тревога, страх, бежали назад», – рассказывает женщина.

Суп готов и он именно такой, как Наталья-етя суп мечтала сварить под обстрелами, если бы было из чего. У этой истории еще нет финала. У людей, которые из бункеров «Азовстали» попали в карпатские горы, до сих пор нет понимания, что делать после того, как выжил, потеряв все. Но именно сейчас есть суп, горы и надежда вернуться домой.

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