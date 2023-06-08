Бои за каждый метр: оккупанты сосредотачивают наступление на 4 направлениях — Генштаб

В течение суток 8 июня на главных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия по попыткам захватить украинскую территорию на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. За эти сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщили в четверг, 8 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На полигонах Республики Беларусь продолжают находиться отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мирополье, Синное и Севериновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Атинское, Бессалевка, Мирополье и Пономаренко Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времивка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Гуляйполя Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области и Херсона.

Беспредел и нужда окупантов

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, эвакуировавшихся из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения. Таким образом, захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением.

По имеющейся информации, российское военное руководство испытывает значительные проблемы с вещественным обеспечением своих войск. Военнослужащим, недавно подписавшим контракт в военных частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. К тому же контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

Ответные удары

Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага.

Напомним, в четверг, 8 июня, издание The Washington Post сообщило, что украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны. Это может свидетельствовать о начале контрнаступательной операции.

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