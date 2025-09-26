Бои за Купянск: в ISW выяснили, контролируют ли россияне город

Российский военный / © Associated Press

Несмотря на активные боевые действия, российская армия не удерживает ни одного района Купянска. В то же время в городе сохраняется высокий уровень диверсионной и разведывательной активности врага. По данным украинских военных, российские заградительные отряды заставляют солдат переправляться через реку под угрозой расстрела.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Купянское направление

25 сентября россияне продолжили штурмовые действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов нет. ВСУ отбили продвижение врага в районе Купянска и не позволили прорваться за северо-западные окраины.

Российские подразделения активно маскируются под гражданских или украинских военных, чтобы обустраивать скрытые наблюдательные пункты. Также они пытаются переправляться на западный берег реки Оскол после того, как украинские силы разрушили трубопровод, который враг использовал для накопления войск на окраинах города.

Несмотря на заявления российских пропагандистов, что Купянск «почти захвачен», ISW отмечает — это неправда. Наоборот, российские военные подают в Москву искаженные отчеты.

Карта боевых действий в Харьковской области

Ситуация на северо-востоке

24-25 сентября российские войска атаковали в Сумской и Курской областях — в частности вблизи Алексеевки к северу от Сум и Юнаковки на северо-восток.

Лиманское, Северское и Покровское направления

На Лиманском направлении враг продвинулся, но не применяет тяжелую технику из-за больших потерь. Вместо этого россияне действуют мелкими пехотными группами из неподготовленного личного состава.

Похожая тактика наблюдается и на Северском направлении и в районе Константиновки-Дружковки. На Покровском направлении интенсивность атак возросла, оккупанты пытаются закрепиться на юге Покровска и применяют более дешевые ударные дроны «Гербера» с камерами как замену разведывательным беспилотникам.

Ситуация на юге

25 сентября бои продолжались и в Запорожской и Херсонской областях, однако без продвижения врага.

Напомним, накануне командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил, что на северо-западной окраине Купянска ВСУ почти полностью заблокировали российские пехотные группы. Враг не контролирует ни одного квартала Купянска. В городе остается высоким присутствие российских диверсантов, которые маскируются в гражданскую одежду или форму ВСУ.

К слову, по данным ISW, российские оккупационные войска перегруппировывают силы для подготовки к наступательным операциям оперативного уровня на нескольких участках фронта. Так, враг готовит операции на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях в рамках более широкого стратегического плана на 2025 год.