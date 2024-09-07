Бои за Купянск: в ВСУ рассказали об успехах украинских военных

Украинские военные остановили продвижение врага в Купянске Харьковской области. Это произошло благодаря объединенной работе бригад и специальных групп.

Об этом сообщил командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШбр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо".

По его словам, в Купянске российские войска сконцентрировали значительное количество сил и средств для ударных штурмовых действий.

"За предыдущий период враг имел незначительные тактические успехи на поле боя. Но на текущий момент, за счет объединенной работы бригад, держащих отрезок, специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага", – подчеркнул он.

Пока украинские защитники работают над уничтожением ударно-штурмового потенциала захватчиков. Благодаря этому оккупанты не будут иметь возможности добывать хоть какие-то успехи, как это было.

"За последний период успехов противника на поле боя также нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны", — добавил комбат 92 ОШБр.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ возобновили позиции под Покровском в Донецкой области. Речь идет о позициях в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке.

Читайте также:

Новая угроза! Иран передал России баллистические ракеты!