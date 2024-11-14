Бои за Курахово: чем Украине грозит утрата этого важного города

Судьбу города Курахово в Донецкой области определят ресурсы. Впрочем, удастся ли удержать этот участок — вопрос открытый, потому что он слишком большой. На некоторых ее отрезках россияне могут сконцентрировать свои усилия и прорвать оборону ВСУ.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Говорить великий Львов".

По его словам, если оккупационной армии удастся прорваться, они перережут трассу "Запорожье-Донецк". По словам Селезнева, "вопрос содержания гарнизона там станет ребром". Впрочем, он прогнозирует, что, скорее всего, на этом участке фронта будет наблюдаться маневренная оборона.

"Имеем ли мы определенный промежуток, который позволит нам отсрочить потерю Курахового, я точно не знаю. Не знаю, как быстро мы сможем переместить дополнительную силу и средства и эффективно их задействовать, чтобы стабилизировать ситуацию на поле боя. Враг достаточно упорно и системно действует, чтобы взять под контроль этот плацдарм и на его базе дальше формировать наступательные подразделения, которые будут двигаться в бой на Покровск. Это очевидно.

Эксперт также напомнил, что определяющим фактором есть ресурсы. Именно они будут в дальнейшем влиять на ситуацию на поле боя.

"До этого мы сделали ряд не очень удачных решений, которые привели к потере нами контроля над территориями. И если так произошло, то мы должны понимать, что дальше может быть только хуже. Рациональная оценка соотношения сил и средств обеих сторон и перспектива развития ситуации на этом участке фронта должно быть абсолютно рациональным.

Напомним, на днях стало известно, что российская армия взорвала Кураховскую дамбу. Вода из разрушенной дамбы Курахово не угрожает.

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