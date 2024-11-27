Бои за Курахово: кто контролирует важный город в Донецкой области

В городе до сих пор остаются люди.

Российская армия пытается прорвать оборону Курахово Донецкой области. Впрочем, врагу это не удается. Город находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщил в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net.

По его словам, оккупанты пытаются занять господствующие высоты, чтобы взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово. Кроме того, захватчики интенсивно обстреливают город управляемыми авиационными бомбами. Силы обороны сдерживают наступательные действия русских войск и наносят врагу трат в живой силе и технике.

По состоянию на 27 ноября в Курахово остается 625 человек. Все они отказались от эвакуации. Детей нет в городе.

"Дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы в безопасные места", — добавил Волошин.

Напомним, по информации аналитиков проекта DeepState, в течение 26 ноября российские захватчики оккупировали Новоселидовку и Петровку на Донетчине.

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