Бои за Курахово: кто сейчас контролирует город в Донецкой области

Украинские Силы обороны остаются в административных границах города Курахово в Донецкой области. Впрочем, сам населенный пункт практически находится под контролем российских оккупационных войск.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

"Населенный пункт в основном находится под контролем российских войск. Если наши войска и удерживают какие-то позиции, то это на западной окраине города. Почему это важно? Потому что сегодня те позиции, которые удерживаются нашими войсками в этом направлении, к югу от Кураховского водохранилища, нужны нам, чтобы обеспечить отход наших подразделений из треугольника Дачное – Константинопольское – Зеленовка, чтобы мы могли беспрепятственно занять оборону в районе Константинополя – Андреевки. Да, мы отступаем, потому что противник давит там и давит очень серьезно", — отмечает эксперт.

По его словам, Курахово выполняет свою задачу как пункт обороны, и Силам обороны Украины сейчас следует сосредоточиться на сохранении боевого потенциала и отойти на более удобные позиции.

"Бои там продолжаются и, собственно, с этим связана какая-то нестыковка. То есть, если говорить на бюрократическом языке, наши подразделения остаются в административных границах Курахового. Но если говорить о собственно населенном пункте, то он практически под контролем российских войск", — говорит. Сергей Грабский.

Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.

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