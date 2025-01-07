Бои за Курахово: кто сейчас контролирует город в Донецкой области

Город в большинстве своем находится под контролем российских войск.
Украинские Силы обороны остаются в административных границах города Курахово в Донецкой области. Впрочем, сам населенный пункт практически находится под контролем российских оккупационных войск.
Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.
"Населенный пункт в основном находится под контролем российских войск. Если наши войска и удерживают какие-то позиции, то это на западной окраине города. Почему это важно? Потому что сегодня те позиции, которые удерживаются нашими войсками в этом направлении, к югу от Кураховского водохранилища, нужны нам, чтобы обеспечить отход наших подразделений из треугольника Дачное – Константинопольское – Зеленовка, чтобы мы могли беспрепятственно занять оборону в районе Константинополя – Андреевки. Да, мы отступаем, потому что противник давит там и давит очень серьезно", — отмечает эксперт.
По его словам, Курахово выполняет свою задачу как пункт обороны, и Силам обороны Украины сейчас следует сосредоточиться на сохранении боевого потенциала и отойти на более удобные позиции.
"Бои там продолжаются и, собственно, с этим связана какая-то нестыковка. То есть, если говорить на бюрократическом языке, наши подразделения остаются в административных границах Курахового. Но если говорить о собственно населенном пункте, то он практически под контролем российских войск", — говорит. Сергей Грабский.
Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.
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