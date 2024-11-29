Бои за Курахово: линия фронта иногда проходит между этажами одного дома

Силы обороны делают все, чтобы Курахово оставалось в тылу.

В Курахово боевые действия ведутся уже с максимальной интенсивностью.

Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его данным, продолжаются бои за каждую многоэтажку с восточной стороны микрорайона в центре.

"Уже есть дома, где на одном этаже – наши воины, а на следующем – враг", — написал он.

Что касается других участков Кураховского направления, то Мирошников информирует, что оккупанты закрепились в окрестностях Веселой Рощи. Анновку враг пытается окружить, двигаясь по флангу, но этот маневр был очевидным, наши воины были готовы. Поэтому пока у врага успехов в селе и рядом нет. В районе Старых Тернов россияне готовятся к штурму поселка – "подтягивают туда все, что есть в доступе".

Ранее сообщалось, что в Торецке также очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией.

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