Бои за Курахово: оккупанты применяют ужасную тактику для уничтожения города

Захватчики используют гораздо меньше бронетехники
В Курахово Донецкой области продолжаются бои в его западной части. В города и вообще на Кураховском направлении оккупанты продвигаются в стиле выжженной земли.
Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного радио".
"Несмотря на заявления россиян, что они уже захватили город, украинские защитники еще не вышли из западной его части. Они держат там оборону", — подчеркнул военный.
По его словам, продвижение российских войск на Кураховском направлении в основном происходят за счет уничтожения им перед собой всех укреплений, зданий — фактически тактика выжженной земли. город.
"Этот максимизированный Донецкий аэропорт, когда не смогли захватить и вынуждены были просто взорвать. Они просто сносят всю застройку перед собой, остаются на этих руинах и пытаются идти дальше, чтобы создавать новые выжженные руины. На сколько это эффективно? Они не могут это делать". вечно", — рассказал Трегубов.
Он также отмечает, что в настоящее время захватчики используют гораздо меньше бронетехники, чем раньше. На этом участке фронта ситуация сложная. В частности, и для оккупантов.
Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.
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