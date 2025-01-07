Бои за Курахово: оккупанты применяют ужасную тактику для уничтожения города

В Курахово Донецкой области продолжаются бои в его западной части. В города и вообще на Кураховском направлении оккупанты продвигаются в стиле выжженной земли.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного радио".

"Несмотря на заявления россиян, что они уже захватили город, украинские защитники еще не вышли из западной его части. Они держат там оборону", — подчеркнул военный.

По его словам, продвижение российских войск на Кураховском направлении в основном происходят за счет уничтожения им перед собой всех укреплений, зданий — фактически тактика выжженной земли. город.

"Этот максимизированный Донецкий аэропорт, когда не смогли захватить и вынуждены были просто взорвать. Они просто сносят всю застройку перед собой, остаются на этих руинах и пытаются идти дальше, чтобы создавать новые выжженные руины. На сколько это эффективно? Они не могут это делать". вечно", — рассказал Трегубов.

Он также отмечает, что в настоящее время захватчики используют гораздо меньше бронетехники, чем раньше. На этом участке фронта ситуация сложная. В частности, и для оккупантов.

Напомним, в РФ заявили о "захвате" Курахового. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.

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