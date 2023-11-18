Бои за левый берег Херсонщины: стало известно, сколько километров уже контролируют ВСУ

Украинские силы отразили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ 17 ноября продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Пока бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

Об этом сообщают американские аналитики в отчете Института изучения войны.

В частности, российский блоггер заявил, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Кринок по состоянию на 16 ноября.

Его коллега утверждал, что оккупанты вели бои на истощение близи Крынок. Российские милблогеры 17 ноября писали, что захватчики отразили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Константин Машовец отметил, что ближайшая цель Сил обороны Украины – перерезание трассы Олешки – Новая Каховка (дорога Т2206), расстояние до которой составляет 5-7 км.

Напомним:

Первые данные о том, что операция ВСУ в районе Крынок может быть более масштабной, чем предыдущие многочисленные рейды ВСУ на левобережье Херсонской области, аналитики Института изучения войны обнародовали в своем своде по итогам 17-18 октября. Уже тогда присутствие украинских сил на левом берегу Днепра в этом районе признало Министерство обороны России, а "военкоры" и другие российские источники выражали очевидную обеспокоенность прорывом ВСУ в район Крынок как часть потенциальной большей украинской операции. Тогда речь шла о том, что в ней, вероятно, задействованы военнослужащие двух бригад морской пехоты ВСУ на уровне рот.

Последующие недели подтвердили, что ВСУ не только сохраняют, но и пытаются укрепить и расширить свой плацдарм или плацдармы в данном районе.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонского направления. Там проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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