Бои за левый берег: оккупанты замалчивают устойчивую оборону ВСУ

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что удержание позиций на левом берегу Днепра дается ВСУ очень высокой ценой.

ВСУ продолжают держать плацдарм на левом берегу Днепра. Оккупанты ежедневно атакуют Крынки и совершают большое количество попыток атак на левом берегу.

Об этом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал в эфире "Эспрессо".

"ВСУ отражают все вражеские атаки и позиции удерживаются. У Антоновского автомобильного моста, в районе дач, Силы обороны также держат позиции", — рассказал Хлань.

По его словам, оккупанты умалчивают тему содержания ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра, ведь это для них болезненная тема "с точки зрения той пропагандистской машины, которую россияне раскрутили на левобережной части Херсонщины".

"Даже российские военные, которые сначала показывали, что происходит на левом берегу и освещали то, что ВСУ удерживают плацдарм, и даже расширяют его, уже молчат. Оккупанты считают, что ничего страшного не происходит. Понимаем, что удержание этих позиций дается ВСУ сверхвысокой ценой. И это героическая задача, которую выполняют украинские защитники на левом берегу Днепра", - отметил Хлань.

Напомним, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины продолжают работать и наращивать усилия на левом берегу Херсонской области. По ее словам, качественная работа ВСУ приводит к тому, что потери у оккупантов становятся больше, а возможности пополнить ресурсы — меньше.

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