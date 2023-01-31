Бои за Луганщину: глава Северодонецкой РА рассказал, где самая сложная ситуация

Ситуация в Луганской области остается сложной.
Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко рассказал, что в Луганской области самая сложная ситуация возле Кременной.
Об этом он сказал в комментарии "Эспрессо".
Роман Власенко подчеркнул, что в Луганской области сконцентрированы большие силы обеих сторон.
"На Луганщине остаются три направления фронта — это Белогоровка, Кременная и Сватово. Самая сложная ситуация — Кременная. С обеих сторон сконцентрированы мощные силы, линия фронта фактически остается без изменений. В районе Белогоровки наши ребята в обороне. В направлении Сватового есть определенное продвижение ВСУ", – отметил Власенко.
Глава Северодонецкой РА сообщил, что Россия взимает силы на Луганщину. Также в этом регионе оккупационные "власти" планируют объявить новую волну мобилизации. Украинские защитники уничтожают логистику врага.
"Удары были по скоплению живой силы врага и техники в Кадиевке, Алчевске, Брянке и Рубежном", — пояснил Власенко.
Напомним, ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на Сватовском и Кременском направлениях. Ранее также сообщалось, что ВСУ осовободили несколько населенных пунктов Луганщины.
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