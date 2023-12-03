Бои за Марьинку: россияне продвигаются, но ВСУ дают отпор

Российские войска продвинулись западнее Донецка 2 декабря, однако Марьинку не захватили. Марьинское направление остается одним из самых горячих вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В Марьинке россияне имели продвижение, но столкнувшись с сопротивлением Сил обороны, направили свои усилия на фланги возле города.

Российские милблогеры продолжали утверждать, что украинские войска удерживают некоторые позиции в окрестностях Марьинки после того, как 1 декабря было заявлено, что российские силы якобы завершили захват населенного пункта.

2 декабря один милблогер заявил, что российские войска значительно продвинулись в Марьинке. Еще другой милблогер пожаловался, что российским войскам еще предстояло продвинуться на один километр, прежде чем достичь административных границ Марьинки, и что российским войскам было трудно закрепить захваченные позиции в населенном пункте из-за сильного огня украинской артиллерии, что затрудняло дальнейшее продвижение.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

Напомним, российские оккупанты начали распространять в Сети заявления о том, что 150 Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку в Донецкой области.

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