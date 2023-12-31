Бои за Марьинку: россияне "забегали" на позиции ВСУ – чем все закончилось

Несмотря на тяжелые потери, что в районе Марьинки, что в районе Авдеевки, количество российских захватчиков почти неизменно из-за того, что РФ подтягивает резервы.

Под Марьинкой продолжаются активные боевые действия. Россияне давят и даже заходили на украинские позиции.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг пару раз пытался захватить, даже забегал на наши позиции. Однако мы его оттуда выбивали. То есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом", – говорит Штупун.

По информации ВСУ, возле Марьинки и Авдеевки количество россиян почти неизменно. Оккупанты продолжают нести большие потери, но подтягивают резервы. Поэтому количество российских военных на фронте выравнивается.

Марьинка на карте / Фото: Deepstatemap

Какая ситуация в Марьинке

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря заявил, что РФ якобы "захватила" Марьинку в Донецкой области.

Однако в ВСУ опровергли слова Шойгу и заверили, что бои за Марьинку продолжаются

26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли из Марьинки. Вместе с тем он подчеркнул, что ВСУ пока еще находится в северной части города.

В свою очередь, в ВСУ решили уточнить слова Залужного. Генерал Александр Тарнавский также объяснил, есть ли смысл удерживать Марьинку.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, станет ли потеря города началом нового наступления РФ.

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