Бои за Марьинку: станет ли потеря города началом нового наступления РФ

Коваленко заверил, что для эффективных наступательных действий у россиян не хватает ресурсов.

Россияне пытаются захватить Марьинку уже два года, и то, что ВСУ держат хотя бы небольшой части города, уже о многом значит.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Эспрессо".

"Марьинку россияне пытались оккупировать почти 2 года. И даже сегодня, когда враг контролирует большую часть, есть небольшой оттенок в северо-западном секторе, который контролируется Силами обороны Украины. Нельзя говорить, что мы там полностью что-то контролируем, но это много о чем говорит. Даже когда Шойгу докладывал Путину, что они "освободили" Марьинку. Да, "освободили", но не полностью, как они говорят", — отмечает Коваленко.

Марьинка на карте / Фото: Deepstatemap

По его мнению, враг начал наступательные действия не в лучший период – осень, зима. По словам эксперта, это говорит о том, что нет объективного смысла в этих наступательных действиях.

Коваленко заверил, что для эффективных наступательных действий у россиян не хватает ресурсов.

"Зоной ответственности в Донецкой области является группа войск РФ "Юг", которая насчитывает более 165 тыс. личного состава. Однако, враг использует подразделения из других групп войск, чтобы реализовывать наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, Бахмута. То есть россияне не могут. обойтись этим ресурсом. Это свидетельствует о том, что для возможности эффективных наступательных действий противнику не хватает ресурса, как человеческого, так и механизированного", – подытожил он.

Какая ситуация в Марьинке

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря заявил, что РФ якобы "захватила" Марьинку в Донецкой области.

Однако в ВСУ опровергли слова Шойгу и заверили, что бои за Марьинку продолжаются

26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли из Марьинки. Вместе с тем он подчеркнул, что ВСУ пока еще находится в северной части города.

В свою очередь, в ВСУ решили уточнить слова Залужного. Генерал Александр Тарнавский также объяснил, есть ли смысл удерживать Марьинку.

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