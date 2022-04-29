Бои за Мариуполь продолжаются: полк "Азов" обнародовал данные о потерях оккупантов в живой силе и технике

Бои за Мариуполь продолжаются: полк "Азов" обнародовал данные о потерях оккупантов в живой силе и технике

Полк "Азов" рассказал о хронике обороны Мариуполя и обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщениях полка в его официальных соцсетях.

"Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14000 военнослужащих. Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию – защитники стали между врагом и всей Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от начала полномасштабного наступления полком "Азов" было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).

Кроме того, полк обнародовал данные об уничтоженной и поврежденной технике противника:

танки (49 уничтожено и 29 повреждено);

БТР (23 уничтожено, 24 повреждено);

БМП (36 уничтожено, 24 повреждено);

БМД (5 уничтожено);

катер "Раптор" (1 уничтожено);

Су-25 (1 поврежден);

ББМ "Тайфун" (2 уничтожено, 2 повреждено);

"Тигр" (3 уничтожено, 2 повреждено);

"Рысь" (2 уничтожено, 2 повреждено);

Грузовая техника (25 уничтожено, 8 повреждено).

В полку добавили, что было уничтожено и повреждено много другой техники и вооружения врага.

Напомним, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. В Мариуполе продолжаются упорные бои. Меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся как гражданские, так и военные, практически разрушен. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путём.