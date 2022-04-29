Бои за Мариуполь продолжаются: полк "Азов" обнародовал данные о потерях оккупантов в живой силе и технике

Полк "Азов" рассказал о хронике обороны Мариуполя и обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщениях полка в его официальных соцсетях.
"Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14000 военнослужащих. Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию – защитники стали между врагом и всей Украиной", – говорится в сообщении.
Отмечается, что от начала полномасштабного наступления полком "Азов" было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).
Кроме того, полк обнародовал данные об уничтоженной и поврежденной технике противника:
- танки (49 уничтожено и 29 повреждено);
- БТР (23 уничтожено, 24 повреждено);
- БМП (36 уничтожено, 24 повреждено);
- БМД (5 уничтожено);
- катер "Раптор" (1 уничтожено);
- Су-25 (1 поврежден);
- ББМ "Тайфун" (2 уничтожено, 2 повреждено);
- "Тигр" (3 уничтожено, 2 повреждено);
- "Рысь" (2 уничтожено, 2 повреждено);
- Грузовая техника (25 уничтожено, 8 повреждено).
В полку добавили, что было уничтожено и повреждено много другой техники и вооружения врага.
Напомним, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. В Мариуполе продолжаются упорные бои. Меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся как гражданские, так и военные, практически разрушен. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путём.