Бои за Нью-Йорк: кто контролирует поселок и какая там ситуация

Пока ситуация в поселке Нью-Йорка в Донецкой области сложная. Впрочем, несмотря на заявления разных источников, армия РФ населенный пункт не контролирует.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Кроме того, в поселке сложилась уникальная ситуация, когда происходит хаос с обеих сторон. Последние дни кацапы по определенным маршрутам просто обходят СПшки Сил Обороны и пытаются сконцентрироваться в Нелиповке, где уже продолжаются меры по ликвидации врага", — отмечают аналитики.

Отмечается, что захватчики не пытаются захватить поселок, а просто закрепиться в глубине. Впрочем, "пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается".

"Если получится кацапов вытеснить из Нелиповки, то такая тактика, конечно, будет иметь смысл. Но пока имеем то, что имеем", — говорится в сообщении DeepState.

Ситуация в Нью-Йорке сложная. Карта: DeepState.

Как сообщалось, оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов на Донбассе , а в поселке Нью-Йорк продолжаются бои.

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