Бои за остров Змеиный могут стать одними из самых ожесточенных в ближайшее время – МВД

Бои за остров Змеиный могут стать одними из самых ожесточенных в ближайшее время – МВД

Остров Змеиный после затопленного российского крейсера "Москва" является одной из важнейших точек для РФ. Ведь тот, кто будет иметь на острове свою ПВО, будет контролировать воздушное пространство, тот будет контролировать всю эту часть Черного моря.

Пока нет официальной информации о том, что российские войска установили на Змеином свою противовоздушную оборону типа С-300.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Змеиный и бои за него, возможно, будут одними из самых ожесточенных в ближайшее время. Информации официальной о том, что они (российские войска – ред.) установили С-300 на Змеином, нет, поэтому давайте ждать официальной информации, потому что пока ни одного подтверждения этому мы не получили. И мы понимаем, что от этого во многом будут зависеть и варианты возможного наступления или отсутствия наступления на Одесщину и, прежде всего, на Бессарабию", – рассказал Денисенко.

Напомним, 13 мая украинская разведка сообщила, что российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перекинули туда свои комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

О попытках оккупантов установить на Змеином свою ПВО сообщили и в Одесской ОВА.

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