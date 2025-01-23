Бои за Покровск: эксперт ответил, смогут ли Силы обороны удержать город

Иногда решения военного командования кажутся жестокими, но война требует жестоких решений, которые имеют свою логику.

У украинских защитников есть силы, чтобы не только удержать оборону Покровска на Донетчине, но и оттеснить оккупантов с их позиций. Но без привлечения резервов это невозможно.

Об этом рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина".

"Без дополнительных сил мы это не способны сделать", – отметил эксперт.

В ответ на вопрос, готовят ли ВСУ контрудар, Гетман напомнил, что недавно Александр Сырский заявил, что невозможно выиграть войну в обороне. Главком также намекнул, что украинские войска готовят для россиян "сюрпризы".

"Иногда, как это ни печально выглядит и жестоко, надо вести бои, истощая врага максимально, а уже в конце вводить резервы. Обычно резервы вводятся не в начале боевых действий. Если враг проводит наступление, то резерв вводится в последний момент, когда враг истощен и считает, что достиг определенной цели. Тогда проводится контрудар", – объяснил военный эксперт.

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По его словам, не исключено, что под Покровском ВСУ пытается максимально истощить врага, чтобы затем ввести резервы и нанести мощный контрудар. Именно с такими планами может быть связана нехватка людей на этом участке фронта.

"Это с военной точки зрения разумные вещи, а с человеческой выглядит немного жестоко. Но война — жестокая вещь", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что ВСУ восстановили утраченные позиции под Покровском, но враг продвигается дальше.

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