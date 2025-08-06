Бои за Покровск: Генштаб раскрыл правду о ситуации возле города

Покровск. / © Associated Press

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Украинские Силы обороны сдерживают российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Информация об окружении подразделений ВСУ в Покровске не соответствует действительности.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Враг уже больше года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района. В настоящее время противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, предпринимает попытки перерезать логистику украинских войск", - говорится в сообщении.

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Военные подчеркивают, что "несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы", успеха российские военные не имеют и несут значительные потери.

В свою очередь, командованием ВСУ приняты надлежащие меры для усиления обороны на этом направлении.

«Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы успеха враг не имеет. Российские солдаты находят свою смерть вокруг Покровска», — говорится в сообщении.

Битва за Покровск

Аналитический OSINT-канал DeepState сообщил, что россияне перебросили все свое внимание на населенный пункт в тылу Мирнограда и Покровска. Речь идет о Родинском, которое может стать ключом к Покровску. По оперативным данным, российские войска сосредоточили серьезные силы для штурма Родинского.

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Кроме того, по данным DeepState, войска РФ оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области. Это – Попов Яр на Добропольском направлении фронта. Захватчики также продвигаются на этом участке фронта.

Между тем, офицер бригады «Рубеж» НГУ Андрей Отченаш говорит, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Бои не утихают. Враг постоянно проводит штурмовые действия, пытаясь продвинуться вперед без четкой стратегии или логики.