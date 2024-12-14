Бои за Покровск: хватит ли ресурсов в ВСУ, чтобы остановить путинскую армию и не потерять город

На сегодняшний день у Украины пока не хватает ресурсов для того, чтобы обезопасить город Покровск Донецкой области и окончательно остановить наступление РФ в стороне города.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Он прокомментировал, есть ли у ВСУ ресурсы остановить наступление врага в сторону Покровска:

"Очевидно, нам нужно контратаковать. <...> Те продвижения, которые сейчас враг имеет у Покровска, и он пытается обойти этот город с запада… Вопрос заключается не только в ресурсах (Сил обороны, которые могут остановить врага – Ред.) и в недостаче личного состава. Вопрос еще заключается в качестве управления и качества взаимодействия (войсками – Ред.), – отмечает эксперт.

Попович отмечает, что Украине нельзя потерять Покровск, ведь он стратегически важен.

"Это значит, что от этого зависит выплавка стали. Если мы этот город потеряем вместе с этой шахтой, тогда возникнет вопрос, где нам брать сталь для изготовления боевой техники", — подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Февраль" назвал условия, при которыхВСУ могут выйти из Покровска.

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