Бои за Покровск и Мирноград: ВСУ остановили большинство атак врага

Подразделения Сил обороны Украиныс начала суток отбили 28 российских штурмов в зоне ответственности группировки войск "Восток", активные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщило Оперативное командование "Восток" в сводке на Facebook

Согласно информации, на Покровском направлении российские войска 16 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Дорожного, Родинского и Гришино. Украинские защитники уже отбили 13 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В командовании отмечают, что все перемещения противника своевременно выявляются, по врагу наносится огневое поражение.

В то же время противник активизировал попытки проникновения штурмовыми группами в северную часть Покровска, в частности выше железнодорожного пути. Украинские подразделения останавливают эти попытки и не допускают продвижения врага.

В Мирнограде украинские военные контролируют северную часть города и не позволяют российским войскам заводить тяжелую технику в его южную часть. Продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны с целью недопущения дальнейшего продвижения противника.

В ОК "Восток" также сообщили, что украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. В то же время логистическое обеспечение остается сложным - для поставки используются тяжелые беспилотники и наземные роботизированные комплексы.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп к северной части Покровска, что выше железной дороги. Похолодание усложняет ведение боевых действий для обеих сторон.