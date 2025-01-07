Армии Российской федерации вряд ли удастся оцепить город Покровск в Донецкой области. В частности, в оккупантов пока не хватит ресурса.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, на сегодняшнем этапе войны вряд ли говорится, что оккупанты стремятся окружить Покровск, прорвавшись со стороны Днепропетровской области.

"Нужно понимать, что задача для противника не менялась — то есть выйти на линию Покровск-Константиновка-Времен Яр. Эту задачу они выполнить не могут. Поэтому они пошли по пути военно-политического толка. объединяет Покровск с Павлоградом и выйти на административную границу Днепропетровской области для того, чтобы хотя бы объявить о том, что они получили какие-то минимальные успехи", – рассказал эксперт.

Оккупанты идут вдоль трассы и таким образом серьезно влияют на военную инфраструктуру Сил обороны Украины, говорит Грабский. В частности, удары армии РФ на пути серьезно затрудняют перемещение резервов и материальных средств для ВСУ. Вместе с тем, объясняет эксперт, сейчас это максимум, на который способны оккупанты — хоть и имеют численное преимущество в личном составе, вооружении и технике.

Это результат нашей устойчивой обороны, это результат тех боевых действий, которые ведут наши войска на этом направлении. Обстановка там действительно очень тяжелая. Большая часть активных боевых столкновений происходит именно на Покровском направлении. Но говорить о том, что в ближайшее время они смогут окружить город., не приходится. Мы далеки от этого, и вряд ли это у них получится", — сказал Грабский.

Напомним, полковник в отставке британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал решающий и ключевой фактор в войне. Если армия страны-агрессорки не сможет вернуть контроль над Курщиной к инаугурации президента США Дональда Трампа, то позиции "фюрера" Владимира Путина значительно ослабеют.

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