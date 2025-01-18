Бои за Покровск: россияне приближаются к городу и бросают в бой дополнительные резервы

Оккупанты не зашли в город — ВСУ держат оборону.

На Покровском направлении оккупанты пытаются поддерживать темпы наступательных атак. Враг приближается как к окрестностям, так и к самому городу.

Об этом сообщили в ОСУО "Хортица".

Военные также сообщили о ряде наступательных атак РФ на этом участке фронта.

По информации ОСУВ "Хортица", наступление россияне продолжается вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Удачное, Успеновка, Серебряное, Дачное и Янтарное.

Упорные бои продолжаются в населенных пунктах Лисовка, Зеленое, Шевченко, Котлино, Петропавловка и Нововасилевка.

"Россияне бросают в бой дополнительные резервы. Несмотря на потери, враг сохраняет темпы для захвата Покровска. Наши воины мужественно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", — говорится в сообщении.

В сводке Генштаба 18 января сообщается, что на Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки.

17 января народная депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в Покровск. Что ответили военные – читайте в новости.

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