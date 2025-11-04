Бои за Покровск: ситуация на фронте и прогнозы экспертов

Покровск / © Associated Press

Покровское направление остается самым горячим на фронте, где сосредоточено до 30% всех боевых действий.

Несмотря на ожесточенные бои, которые происходят в Покровске, Вооруженные силы Украины проводят активные оборонительные и специальные операции, чтобы стабилизировать фронт и сохранить контроль над ключевыми логистическими путями.

Подробнее о ситуации на Покровском направлении по состоянию на 4 ноября — читайте в материале ТСН.ua

Зеленский рассказал о самом сложном направлении на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября сообщил, что самая сложная ситуация на фронте наблюдается на Покровском направлении, где сосредоточено до 30% всех боевых действий на линии соприкосновения.

По его словам, враг не имел успеха на этом участке в течение последних дней, несмотря на чрезвычайно высокую интенсивность боев.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Примерно 30 процентов от всех боевых действий происходят в Покровске. То есть вы понимаете, как нашим непросто», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что битва за Покровск набирает обороты.

По словам экспертов, враг пытается закрепиться в городе и соседних населенных пунктах — Родинском и Мирнограде.

Десант в Покровске

Как сообщалось ранее, 31 октября украинские силы провели успешную воздушно-штурмовую операцию к западу от Покровска. При участии вертолетов, включая UH-60 Black Hawk, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) вошли в стратегически важные для логистики районы, которые ранее считались оккупированными российскими войсками.

Во вторник, 4 ноября, разведчики сообщили, что в городе работают силы «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины. В частности, проводится операция в критически важном для логистики районе.

Спецназовцы заняли ключевые рубежи, пробили наземный коридор для подкрепления и ведут тяжелые бои, чтобы не допустить расширения вражеского огневого контроля над логистическими путями.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, ГУРовцы работают над созданием «горловины», чтобы не допустить окружения украинских войск, передает «24 Канал».

Жмайло отметил, что российские оккупанты контролируют юг и юго-запад города, тогда как украинские силы прочно держат его восточную часть.

Продвижение россиян на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 3 ноября сообщал, что ВСУ усиливают давление на Добропольском выступлении и сдерживают наступление РФ на Покровск.

«Увеличиваем давление на Добропольском выступе, продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска», — отмечал Сырский.

Между тем американские аналитики Института изучения войны отмечали, что российские войска пытаются глубже проникнуть в Покровск, сосредотачивая там личный состав и создавая наблюдательные посты. Наступление ведут с северо-востока, из района Новопавловки.

В ответ украинские силы ведут оборону и контратаки. Зафиксировано их продвижение в районе Родинского, а также успешные действия по укреплению логистики и блокированию попыток россиян перерезать важную автомагистраль Покровск-Мирноград.

В свою очередь старший офицер коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады «Степные хищники» имени Якова Гандзюка Тарас Мишак отметил, что оккупантам удается просачиваться вглубь благодаря дронам-камикадзе и управляемым авиабомбам.

Кроме того, россияне продвигаются небольшими группами пехоты, пытаясь незаметно подходить к украинским позициям.

В городе продолжаются ожесточенные бои

Представитель 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев сообщил, что в Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные городские бои, преимущественно на северо-восточных окраинах, передает «Укринформ».

По его словам, враг, применяя артиллерию, дроны и КАБы, пытается закрепиться, но украинские ударно-поисковые группы его активно ликвидируют.

Несмотря на сложную логистику, силам обороны удалось частично оттеснить противника, создав коридор для снабжения, и разомкнуть кольцо, чтобы взять контроль над логистикой врага.

Последствия российских обстрелов в Покровске / © Associated Press

«Мы немного отбросили врага, что позволило создать коридор для завоза пополнения. Основная цель сейчас — еще больше подвинуть противника на северо-восточных окраинах и разомкнуть кольцо, чтобы он потерял контроль над нашей логистикой. Тогда мы начнем контролировать уже их», — отметил спикер ДШВ.

В то же время о критической ситуации в Покровске сообщила спецкор ТСН Юлия Кириенко. По ее словам, северная часть города под угрозой контроля россиян, а украинские военные заблокированы на окраинах.

По данным корреспондента, россияне используют снайперов на высотах для предотвращения продвижения штурмовиков.

«Выйти удалось не всем нашим. Это уже по дороге на Мирноград. Сам город Покровск в окружении. Без преувеличения. Россияне продвигаются. На высотках выставляют снайперов, чтобы исключить продвижение наших штурмовиков», — сообщила корреспондентка.

Разрушенный Покровск / © Getty Images

В то же время вне Покровска, в нескольких километрах, остаются позиции пехоты в окопах. Однако эти войска пока ограничены в возможности отступления или поддержки.

Корреспондентка также отметила, что основные бои идут возле железнодорожного полотна.

«Мы теряем город, надо это признать. Но еще мы теряем людей на окраинах, которым некуда выйти. Потому что все решения были приняты слишком поздно», — отметила Кириенко.

В то же время в DeepState вечером 4 ноября сообщили, что враг продолжает свое накопление в городе, где осуществляется его постоянная фиксация и поражение «буквально по всему населенному пункту».

Карта DeepState 4 ноября / © Deepstatemap

«Одновременно с этим, идет постепенное его поглощение, где кацапы уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город», — говорится в сообщении.

Как отмечают осинтеры, в городе продолжаются как попытки зачистки, так и простая ликвидация врага всеми имеющимися силами, где ключевую роль играют пилоты дронов. Однако пока ситуация остается критической.

Сценарии на ближайшие дни

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что привлечение десанта ГУР к обороне Покровска имеет целью не масштабное контрнаступление, а купирование продвижения врага и создание условий для безопасного отвода подразделений с «дна кармана».

Ступак отметил, что спецподразделения используются для точечных ударов и задержки врага, поскольку их численный ресурс ограничен. Они выигрывают время (несколько дней/неделю) для эвакуации, перегруппировки и сохранения живой силы и техники от «котла».

По словам эксперта, успех операции зависит от сохранения боеспособности и быстрого, скоординированного отвода сил на укрепленные позиции.

Также он спрогнозировал возможные сценарии развития событий в ближайшее время:

Оптимистический: тактические действия ГУР и десанта удаются, украинские подразделения без больших потерь отходят на укрепленные позиции; фронт стабилизируется.

Базовый: операция дает несколько дней преимущества, но противник продолжает давление — ситуация остается напряженной.

Пессимистический: численное преимущество врага приведет к постепенному давлению и частичным отходам, если не будет дополнительного живого ресурса и логистической поддержки.

В то же время военный обозреватель Кирилл Данильченко отмечает, что успех обороны Покровска зависит от логистики, работы спецподразделений и контроля над дронами.

Данильченко считает, что для перелома ситуации Украине нужны средства ПВО, боеприпасы для подавления БПЛА и быстрые решения на местах по организации периметра.

Что будет с Украиной в случае потери Покровска

Захват Покровска и Константиновки Россия рассматривает как одну из важнейших оперативных побед со времен Авдеевки, поскольку это создаст плацдарм для продвижения на Краматорск и Славянск, пишет издание The Independent.

Россияне применяют постепенную тактику окружения: мелкие пехотные группы и постоянное давление на логистику ВСУ. Цель — постепенное окружение, перерезание линий снабжения и создание условий для больших подкреплений

Стела на въезде в Покровск / © Getty Images

Иностранные аналитики, в частности Роб Ли, считают, что захват Покровска до 2025 года значительно усилит оперативные возможности РФ.

Кроме того, Россия получит выгодные наблюдательные и огневые позиции для продвижения на Краматорск и Славянск, а оборона региона потребует перераспределения сил, что может ослабить другие участки фронта.

В то же время в случае падения Покровска линии снабжения ВСУ в регионе усложнятся, повысится потребность в резервных маршрутах и быстром усилении.

Однако некоторые западные эксперты предупреждают: даже успешная операция РФ не гарантирует быстрой оккупации всей Донетчины из-за сложности дальнейших операций.

