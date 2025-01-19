Бои за Покровск: способны ли российские войска взять ВСУ в окружение

Пока рано говорить о возможном окружении Покровска Донецкой области. Армия РФ не имеет достаточно сил и средств, чтобы атаковать город. Поэтому захватчики пытаются обойти его с запада и с востока.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона.

"Противник намерен создать предпосылки для дальнейшего продвижения. Говорить об оперативном окружении Покровска пока слишком рано. Потому что мы не даем возможности противнику прорваться", — подчеркнул эксперт.

По словам Грабского, именно на этом участке фронта сейчас наблюдается наиболее высокая активность захватчиков. Речь идет не только о Покровске, но и о выходе русских войск на линию Покровск-Константиновка-Времен Яр. Несмотря на большие желания на наступление, темпы продвижения россиян падают, им все труднее проводить наступательные действия.

Если в ноябре среднесуточные темпы продвижения составляли примерно 26 кв км в сутки, то, по данным Института изучения войны, в декабре – до 9 кв. км. Если в ноябре потери противника были примерно 43 тыс., то в декабре – 47 тыс. Сейчас высокую активность россияне сохраняют только на Покровском, частично на Купянском направлениях и на территории РФ – на Курском. вынужден тасовать войска, отчаянно бросать все возможное, но объективные темпы его продвижения уменьшаются", – высказался военный эксперт.

Вместе с тем Грабский обратил внимание – это вовсе не означает, что армия РФ скоро остановится. Вовсе нет, отмечает он. Ведь речь идет о выполнении политического заказа.

"Исходя из этого, противник будет лезть до тех пор, пока у него будет хватать силы. Но мы уже видим, что темп вырисовывается такой, что противнику все труднее и труднее проводить столь активные наступательные операции, как минимум на нескольких участках фронта одновременно", — сказал Грабский.

Напомним, аналитики ISW заявили, что россияне взимают войска для захвата Покровска. На этот участок фронта они переводят военных по другим направлениям. В частности, из Кураховского.

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