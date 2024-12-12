Бои за Покровск становятся ожесточеннее: россияне сменили тактику

Российская армия пытается обойти Покровск с флангов, но украинские силы сдерживают врага, уничтожая десятки российских военных каждый день.

В районе Покровска Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются прорвать оборону украинских сил, меняя тактику после неудачных штурмов.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы 14 бригады Нацгвардии "Красная Калина" Николай Коваль в эфире телемарафона.

Оккупанты круглосуточно атакуют украинские позиции, несмотря на огромные потери живой силы и техники.

По словам Коваля, российская армия пытается обойти Покровск с флангов, но украинские военные сдерживают врага.

"В частности, в течение двух месяцев они штурмовали нас только в лоб и понесли большие потери", – отмечает военный.

Спикер добавил, что только бойцы их бригады отбивают десятки штурмов каждый день, уничтожая до 10 российских военных за каждую атаку.

"Их потери огромны, но их это не останавливает. Как только одна группа заходит и мы ее уничтожаем, за ней сразу следует другая. Оккупанты продолжают бросать живую силу на утилизацию", — добавил Коваль.

К слову, российская армия провела две попытки штурма на Краматорском направлении, но из-за погодных условий и украинского сопротивления не добилась успеха.

Пока на Краматорском направлении нет активных штурмовых действий, хотя россияне подтягивают силы, пытаясь накапливаться в домах и подвалах для дальнейших атак.

Напомним, Россия прилагает значительные усилия, чтобы полностью захватить украинский Донбасс, и одним из основных препятствий на этом пути для нее является город Покровск.

Читайте также: